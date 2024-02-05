美國政府對大陸實施全面晶片出口限制令，相關衝擊影響逐漸浮現，除了寒武紀已連續虧損7年，有媒體報導，另一陸廠龍芯中科營運由盈轉虧。

根據《南華早報》報導，公司文件資料顯示，雖然大陸力推晶片自給自足，但從寒武紀到龍芯中科等大陸領先晶片公司，都預計2023年將出現巨額虧損。

龍芯中科預計2023年營收約5.08億人民幣、年減31%；歸屬母公司虧損3.1億人民幣，相比2022年獲利5180萬人民幣，營運已由盈轉虧。

「AI晶片第一股」寒武紀也連續虧損7年，頻頻爆出裁員消息，上市後市值幾近腰斬。該公司預期2023年虧損高達9.24億人民幣，雖然虧損數字比2022年縮減近40%，但仍未獲利。

另一大陸晶片設計商壁仞科技，2023年被美國列入「實體清單」也使發展受挫，壁仞科技聯合創辦人徐凌傑近日突離職，此前另一位創辦人焦國方2023年3月已辭職，一年內走了兩位創辦人引發關注。