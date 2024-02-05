大陸上市公司的財務造假層出不窮，大陸證監會披露，近三年共辦理財務造假案件203件；同期，還辦理上市公司資訊披露違法案件397件，年增近兩成。證監會警告，近期是正式披露年度報告的關鍵時期，要求上市公司確保資訊披露真實準確完整。

大陸證監會網站4日發布消息稱，資訊披露是資本市場健康有序運行的基礎，是投資者作出價值判斷和投資決策的前提，「是證監會監管執法的重中之重」。

證監會指出，近三年共辦理上市公司資訊披露違法案件397件，年增近20％，作出行政處罰523件，涉及1932名相關責任人，對168人採取市場禁入措施，向公安機關移送涉嫌犯罪案件116件。

文章稱，證監會始終對欺詐發行行為予以全方位「零容忍」打擊，堅決阻斷發行上市「帶病闖關」，從源頭上保護投資者合法權益，包括強化立體化追責，讓造假者「傾家蕩產、牢底坐穿」。如科創板上市公司澤達易盛、紫晶存儲的IPO發行文件存在重大財務造假，兩家公司遭處以罰款，責任人員被採取刑事強制措施。

證監會強調，上市公司財務造假一直是其執法重點。近三年，共辦理財務造假案件203件。其中對配合上市公司造假、「走帳」的第三方，依法作出處罰或通報相關監管部門嚴肅追究責任。對32家上市公司濫用會計政策、大額計提資產減值調節利潤的財務造假行為，予以嚴肅查處。

證監會最後說，近期是正式披露年度報告的關鍵時期，請廣大上市公司以案為戒，確保資訊披露真實準確完整。