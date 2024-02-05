CLEAR THE RUNWAY FOR JAYSON TATUM ✈️pic.twitter.com/z5oIP6mJVc — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 5, 2024

灰熊本季的傷兵問題實在太誇張了！灰熊5日出戰「綠衫軍」塞爾提克，竟然出現多達13名傷兵無法上場，弄到只剩8人可打，其中包含3名雙向合約球員、3名10天短約球員，面對聯盟龍頭塞爾提克，自然落到最後以91比131，整整慘輸40分結局。

攤開灰熊傷兵名單，除了提前本季報銷的莫蘭特與克拉克，傑倫傑克生、史馬特、班恩、阿達瑪、文斯威廉斯、羅斯、札伊爾威廉斯、康查爾、拉拉維亞、提爾曼與歐拉迪波等人都列傷兵，等同他們原本先發五人都在傷兵名單，實在相當離譜。

甚至今天可以出戰名單當中，只有肯納德與羅迪擁有正式合約，小皮朋、吉亞德與GG傑克生都屬雙向合約球員，埃夫布萬、赫特與傑米森屬於10天短約球員，如此殘破不全的陣容想跟塞爾提克對決，難怪塞爾提克今天乾脆輪休傑倫布朗。

塞爾提克以塔圖34分、8籃板及7助攻表現最佳，波爾金吉斯也拿26分、8籃板，懷特15分，荷福德11分；灰熊反而以替補上場的小皮朋19分最高，GG傑克生18分，羅迪14分、8籃板。