短短幾天內，大陸多個城市接連發布首批房地產項目融資白名單。據《新京報》不完全統計，從1月30日至2月4日，已有11個省市發布首批房地產項目白名單，累計涉及1775個項目，總融資需求已超過3700億元（人民幣，下同）。

對於白名單房地產項目貸款支持的實施，業內人士表示：「白名單有助於改善房地產企業流動性，緩解房地產貸款的緊縮情況及擴大房地產投資，促進房地產與金融良性循環。」

《新京報》報導，從南寧成為首個發布首批房地產項目白名單的城市以來，重慶、成都、哈爾濱、青島、雲南、西安、湖北、天津、大連、長春等省市房地產項目白名單出爐，總融資需求已超過3700億元。

從各個省市公布的情況來看，目前，雲南省的融資需求總量最高，第一批房地產白名單項目619個，融資需求1519億元。其中，昆明市第一批房地產項目白名單212個，融資需求約916億元。

另一個公布全省白名單情況的湖北省，第一批白名單項目221個，融資需求712億元。其中，武漢市涉及房地產項目101個，涉及融資需求541.73億元。此外，在目前公布白名單的城市中，重慶公布的地產項目達到314個項目，融資需求約830億元。成都、昆明的白名單地產項目也在200個以上。

另據《中國建設報》消息，截至1月底，大陸26個省份170個城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了第一批房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及房地產項目3218個。

商業銀行接到名單後，按規程審查項目，已向27個城市83個項目發放貸款共178.6億元。值得注意的是，第一批房地產項目名單中，84％的項目屬於民營房企和混合所有制房企開發的項目。

「綜合來看，這些第一批發布白名單的城市，基本都是庫存壓力大，銷售壓力大的城市」，中原地產首席分析師張大偉表示，能夠入圍白名單的房地產項目很多就是那些出險房企的優質項目。這些項目自身條件不錯，此前被集團債務拖累才導致了停工爛尾，現在有資金進來拉一把，就能夠快速盤活。

除了出險房企外，龍頭民營房企的項目也有入選，例如重慶市白名單中的龍湖集團的一個項目。報導稱，由此可見，此次白名單項目的入圍條件更為寬鬆，並非與房企本身出險與否掛鉤。

不過，從救助思路來看，某華東出險房企的業內人士表示，從目前各地白名單項目來看，主要目的是保交樓、保民生，這些白名單是針對房地產項目，而非給出險房企，也看出目前是救項目、保交樓，而不是去救企業。