台中市1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台糖「安心豚梅花肉片」被台中市食安處檢出瘦肉精「西布特羅」，行政院4日召開記者會公布45件同批肉品全部零檢出，針對衛福部次長王必勝指曾提醒中市府公布前應謹慎，台中市衛生局長曾梓展強調，政府部門驗出異常，就應先預防性下架，再等業者覆驗兩周後下架早就全吃下肚了；他強調，剩餘檢體盼能在第三公證單位見證下與食藥署共同覆驗。

台中市日前在國防部台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片檢驗，檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm，行政院昨（4日）晚間召開跨部門記者會公布送驗的45件樣本，含「同批號、同屠宰場、同分切包裝」的產品均未檢出乙型受體素；地方與中央檢驗結果出現紛歧；台中市衛生局強調，已接獲食藥署公文送驗剩餘檢體，正著手準備資料今（5日）就會送交，但希望能有第三公證單位見證。

曾梓展強調，另1份剩餘檢體待台糖申請覆驗，也會邀食藥署共驗，雖台糖稱已申請覆驗，但昨天等了1天還沒收到。

台中市衛生局也公布檢驗方式採衛福部公告檢驗方法及建議檢驗方法2樣並行，同檢體2方法各驗3次皆呈現陽性；且台中市食安處實驗室2022年3月即取得衛福部乙型受體素類項目以及食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室認證；對行政院公布45樣檢體檢測方式，衛生局也希望公開檢驗數值。

對於王必勝指曾與中市溝通應謹慎公布，曾梓展回應，食安是科學，6次檢驗結果均檢出陽性是事實，公家單位驗出異常就應預防性下架，否則等產品業者兩周內依《食安法》申請複驗，再行下架，問題產品就全被吃下肚了。