一名網友分享陽光正妹的照片，只見一位長髮妹穿著白色小可愛與熱褲，在大太陽下拍照，健康有活力的樣子，引起網友熱烈討論，隨後有網友搜出這名正妹之前吃炸蛋蔥油餅，蛋汁爆炸被噴得滿身的照片，吸引2.7萬人狂讚。

一名網友昨在PTT上分享正妹照片，只見一名笑容燦爛的長髮正妹，穿著白色的小可愛和熱褲，加上胸前一大片春光，在大太陽下與腳踏車合照，健康有活力的模樣，讓不少人大讚很美。

照片引起網友熱議，「我怎麼看到2顆太陽」、「恩，太陽真的好大」、「請問圖片有多少顆太陽」、「好白好大的太陽」。

後來網友也搜出這位正妹的身分，是位網紅「cindy fan 」，經常在社群媒體上分享美照，目前IG上已有18.9萬名粉絲追蹤。近日她分享到台中吃炸彈蔥油餅，咬一口「蛋黃噴射」，讓她的衣服的領口全變成黃色的照片，吸引2.7萬人狂讚，不少粉絲驚呼「是不是蔥油餅太興奮了？直接原地爆炸！」