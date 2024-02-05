去年9月國內發生「巴西進口過期蛋」恐慌，謝姓男子在臉書貼文，懷疑自己買到過期蛋，並貼綠黑色蛋照片、巴西國旗及購買發票，引發議論，事後中央畜產會報警提告謝男加重誹謗及違反《食安法》。台北地檢署認為，不能排除謝男因蛋體上噴墨不清無法確認產地，且無法證據證明他捏造或虛構假的綠黑色蛋照片，依罪嫌不足，5日不起訴謝男。

去年9月24日，家住新北市新莊區的謝男，在臉書社團上貼文，指他9月18日在全聯購買台農蛋品，標示10月7日才到期，但蛋敲開後卻成先黑綠色液體，謝男除貼出黑綠色雞蛋，並配上巴西國旗及電子發票，貼文一出瞬間引起廣大迴響。

對此，農業部第一時間強調該貼文是假消息，就連行政院院長陳建仁也指出，該篇貼文為假消息，事後，畜產會認為該文恐涉及妨害名譽引發大眾食安恐慌，火速向中正二分局提告。

警詢時，謝男坦承發文，強調是自己買的，不過有問題的蛋是否為同一批，仍待調查釐清。警詢後將謝男送辦。

檢方調查時，謝男辯稱，他發現雞蛋壞掉，當下拍照並在臉書社團分享此事，目的是想跟網友提醒，也想詢問網友是否跟進口蛋有關，他因為雞蛋顏色與巴西國旗很像，所以貼上巴西國旗，台農客服有跟他說買的是國產蛋，只要有噴印的都是國產蛋，可以退換貨。

檢方認為，本案不能排除謝男因蛋體上噴墨不清無法確認產地，且其並非專業人士，在未詳細查證下，誤認是進口蛋，為提醒他人注意進口蛋食安，進而張貼文字及圖片，難認有妨害名譽與散布食安假訊息犯意。

加上農業部技正證稱，雞蛋變質可能出現黑綠色，謝男上傳的照片，看不出是否壞掉，很難判斷蛋是否腐敗，但照片上的蛋應是不新鮮的，因此檢方認定無法認為照片有被加工變造，難認謝有捏造或虛構假照片情事，謝罪嫌不足，今不起訴處分。