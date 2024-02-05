「護國神山」台積電的薪資待遇優於業界，但高工時與高壓環境讓不少人難適應，有網友發文詢問資深的「學長姐」要如何才能快速適應？文章吸引過來人分享，點出抗壓性與細心度2大特質相當重要，另外，有人提到，態度積極且積極練習都能加快適應的速度。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，感覺有機會進去台積電工作，需要超強抗壓性、學習力及高EQ，請分享心得及經驗讓我了解一下。話題引起熱烈討論，吸引許多人給予建議。

有位過來人提到，如果領悟力較差、學習慢的，問超過兩次以上一定會讓學長姐不開心，所以做筆記與練習真的很重要，「先不要急著搞清為什麼要這樣做，人家怎麼教就怎麼做，態度巴結一點，學起來就會得到認同。」

他也提到，新人進去被主管或學長姊電飛是很常見的事情，不用腦補小劇場，新人也不用拿自己跟資深員工相比，熟能生巧。另外，有位女網友則認為，抗壓性和細心是很重要的特質，且遇到不會的絕對要問清楚。

她補充說道，進入台積電要避免犯錯，因為容易造成部門麻煩，甚至讓公司賠錢，「除此之外，技術員算是台積電裡面CP值最高的工作。」另有人認為，前半年真的都很想死，上手之後就很輕鬆，尤其看到獎金入帳，就更有動力繼續做下去。