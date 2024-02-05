屏東地檢署2022年偵辦枋寮鄉殯葬管理所涉貪案，發現許姓、吳姓員工涉嫌在安排遺體火化時長期收受殯葬業者賄賂的「插爐費」逾50萬元。檢方據報調查後，依違反貪污治罪條例起訴2人，屏東地院審理後認定，許、吳2男涉貪各犯17罪，各併處4年徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

據了解，「插爐費」就是殯葬業者給火化場員工的紅包，以求能插隊盡快火化大體，以及在後續撿骨裝罐時不受刁難。

屏檢接獲情報稱，枋寮鄉殯葬管理所火化場的許姓、吳姓員工在安排遺體火化事宜時，疑涉貪瀆等不法情事，經相關證人到案說明後，認許嫌、吳嫌涉嫌收賄，且有事實足認其等有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，聲請羈押獲准。

檢方查出，兩嫌對每具大體收取200至1000元等金額，總計收賄50萬1900元，各分得25萬多元。

屏東地院審結，法官認為許、吳2人身為枋寮殯葬所公務員，嚴重破壞國家管理殯葬業務形象，至少索賄17家殯葬業者，依共同犯公務員對於職務上之行為收受賄賂罪，各併處4年徒刑，褫奪公權3年。