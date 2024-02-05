寒冷中過年，氣象專家賈新興表示，周三（7日）傍晚起鋒面報到，同時還有強度接近強烈大陸冷氣團的冷空氣，小年夜和除夕（8、9日）濕冷有雨，台北低溫12度左右，初一深夜至初二（10、11日）清晨受輻射冷卻效應，預估台北氣象站有9至10度的低溫，苗栗以北空曠區甚至有7度以下低溫，同時3000公尺以上的0度等溫線在除夕深夜到初一將碰觸到北台灣。

氣象署表示，周三到周五若水氣和溫度有配合，3500公尺以上高山有零星降雪，山區道路有結冰機率，前往山區注意安全。

周三到除夕有雨。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興今早在臉書指出，明天（6日）東北季風增強，周二、三（6、7日）基隆北海岸至東北角、宜花有零星雨，周三傍晚至周四小年夜（7、8日）鋒面通過，加上有接近強烈大陸冷氣團的冷空氣來襲，全台有局部短暫雨，周五除夕（9日）下午後，中南部山區及花東仍有零星短暫雨，周六初一（10日）僅花東、中南部山區有零星雨。

賈新興表示，周三、四（7、8日）氣溫下降，初四小年夜深夜至除夕清晨（8、9日）強冷空氣加上下雨，預估台北站低溫12度左右，有接近強烈大陸冷氣團的機會。

賈新興說，初一深夜至初二清晨（10、11日）是最冷時間點，受輻射冷卻效應影響，預估台北氣象站有9至10度低溫，苗栗以北空曠區有7度以下低溫，之後氣溫逐日回升，初五、六（14、15日）過年尾聲北部氣溫將回升至24、25度，中南部則是日夜溫差大，他還PO出影片，指除夕深夜至初一3000公尺以上高空，零度等溫線將南下侵襲台灣北部。