立法院長韓國瑜（圖）5日搭乘座車到至立法院上班。（劉宗龍攝）

韓國瑜視察院內單位。(取自直播)

【全程字幕】立院活字典！韓國瑜合體秘書長周萬來 大讚「這事」：盼一槌定音 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜今(5日)上午10時視察院內單位，這也是他上任後第一個公開行程。而他稍早穿著西裝、乘座車現身立法院，並和祕書長周萬來一起現身，各界高度關注。至於國會下午15時進行朝野協商，亦是他第一次主持朝野協商，將討論開議日期。

韓國瑜表示，謝謝各位新聞界好朋友關心，今天特別鄭重向大家介紹周萬來祕書長上班第一天，周是國內議事規則教科書級人物，對立委職權、開會遊戲規則、典範、重點一清二楚，希望攜手合作，讓立委問政得到最好後勤支持跟服務，同時對於議場所有委員問政規則、衝突、盲點、有不解之處，祕書長提供專業意見，一槌定音，期盼各界鞭策指導。

周萬來表示，會盡自己能力讓立法院院務事務工作正常運作，提供立委問政更好環境空間。

面對新國會，韓國瑜日前在臉書發文提到，期盼大家多存一份善意及包容，他也期許能扮演好國會議長的角色，恪遵憲法、確保議事中立，守護國會尊嚴，及權力分立與監督制衡的憲政體制，共同推進國家改革向前。