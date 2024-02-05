第66屆葛萊美入圍名單於於台灣時間 2024 年 2 月 5 日舉行，時常打破各大獎項、榜單紀錄的泰勒絲，本屆以專輯《午夜》和當中歌曲獲6項提名，尚未正式揭獎就已創下大會史上首位7度入圍「年度歌曲」的歌手。本屆女性音樂人入圍名單，還有麥莉希拉Miley Cyrus、奧莉維亞Olivia Rodrigo和怪奇比莉Billie Eilish也都各以六項入圍。

MILEY CYRUS WINNING HER SECOND GRAMMY’S AS RECORD OF THE YEAR WITH FLOWERS pic.twitter.com/JIigdoW2Q7 — MileyUpdates | Fan Account (@MileyUpdates) February 5, 2024

We knew ALL TOO WELL that #TaylorSwift would be iconic by announcing a brand new album while accepting her 13th Grammy Award 🏆🤩 #GRAMMYs pic.twitter.com/HsxsTns7lX — 104.7 KISS FM (@KISSFMPhoenix) February 5, 2024

Flowers to @mileycyrus for her first #GRAMMY Award win with Best Pop Solo Performance! pic.twitter.com/xwDcJWvg9u — Columbia Records (@ColumbiaRecords) February 5, 2024

Taylor Swift breaks the record for most Album of the Year wins in #GRAMMYs history (4). pic.twitter.com/lnLH4rXHwT — chart data (@chartdata) February 5, 2024

隨著頒獎典禮不斷進行，備受矚目的麥莉希拉以《Flowers》拿下2024年葛萊美「最佳流行演出」，不只是麥莉生涯首座葛萊美獎，更是從天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey) 親手頒獎，別具意義。而泰勒絲拿下最佳流行演唱專輯，她興奮地上台發表得獎感言：「這是我第13座葛萊美，我的幸運數字你們知道的！謝謝我的粉絲，現在要和你們分享藏了兩年的好消息，我的最新專輯【THE TORTURED POETS DEPARTMENT】將於04.19發行，我要馬上去後台發文分享專輯封面了！」

而這次「最佳年度歌曲」由怪奇比莉&與哥哥FINNEAS一同以《What Was I Made For?》拿下，怪奇比莉發表感言謝謝家人與一路以來一起奮鬥的哥哥，「謝謝我的哥哥，也是我最好的朋友Finneas，謝謝爸媽，抱歉我一直忘記感謝名單。一切太不可思議，不敢相信我們拿到這個獎，很榮幸來到這裡！」本年度拿下最佳新人獎是維多利亞·莫奈(Victoria Monét)，她是一位美國 R&B 和流行歌手兼詞曲作者。

最佳年度製作由麥莉希拉《Flowers》拿下，這也是她二度獲得葛萊美獎，她誠懇地感謝所有入圍者，並俏皮的說了一聲掰，簡短的結束致詞。本年度最大獎「最佳年度專輯」由常勝軍泰勒絲拿下，她上台再次感謝製作人Jack以及其他入圍者，她也成為歷史上第一位四次贏得此獎項的歌手，這也是她生涯第14座葛萊美獎。

以下為2024年得獎名單

最佳年度專輯《Midnights》泰勒絲

最佳年度製作 《Flowers》麥莉希拉

最佳新人獎 維多利亞·莫奈(Victoria Monét)

最佳年度歌曲《What Was I Made For?》怪奇比莉& FINNEAS

最佳流行歌手 《Flowers》麥莉希拉

最佳流行演唱專輯 《Midnights》泰勒絲

最佳流行團體／組合 《Ghost in the Machine》SZA feat. Phoebe Bridgers

最佳流行舞曲唱片 《Padam Padam》凱莉米洛（Kylie Minogue）

最佳鄉村專輯 《Bell Bottom Country》Lainey Wilson

最佳鄉村歌曲 《White Horse》Chris Stapleton

最佳鄉村合作演唱 《I Remember Everything》Zach Bryan feat. Kacey Musgraves

最佳搖滾專輯 《This Is Why》Paramore

最佳搖滾歌曲 《Not Strong Enough》Boygenius

最佳搖滾演出 《Not Strong Enough》Boygenius

最佳R&B專輯 《Jaguar II》Victoria Monét

最佳當代R&B專輯 《SOS》SZA

最佳R&B歌曲 《SOS》SZA

最佳R&B演出 《ICU》Coco Jones

最佳饒舌歌曲 《Scientists & Engineers》Killer Mike

最佳舞曲錄製 《Rumble》Skrillex, Fred again.. & Flowdan

最佳都市音樂專輯 《Mañana Será Bonito》Karol G

最佳影視歌曲 《What Was I Made For?》怪奇比莉