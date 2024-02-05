【全程字幕】立院活字典！韓國瑜合體秘書長周萬來 大讚「這事」：盼一槌定音 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜日前宣布，立法院秘書長由前副祕書長周萬來擔任，引發外界熱議。對此，曾主跑政治新聞多年的資深媒體人單厚之，也分享了周萬來的驚人背景。

單厚之昨（4）日在網路節目《董事長開講》表示，周萬來過去曾擔任立法院議事處長，對很多國會記者而言，他是他們的議事老師，早期在面對議事衝突時，記者們多會以他的說法為標準，此外，立委們讀的議事規則書也是他寫的，所以，他才會被稱作是活字典。

在單厚之看來，周萬來被找來當立法院秘書長，令他相當意外，因按照過去慣例，秘書長通常會由做過立委的人擔任，而在周答應當秘書長後，可能會直接影響到民進黨立院黨團總召柯建銘，因若論議事，柯不會比周好。

節目主持人、《美麗島電子報》董事長吳子嘉也補充，柯建銘對議事的技巧、議場的鬥爭和法規非常內行，時常幫民進黨顧著議場，柯的囂張有他的道理在，然而，周萬來同樣對議事非常熟悉，可能一下子就把柯的局給破了。