The door isn’t closed on an Embiid return this season, sources tell ESPN, but there will be a clearer idea on a timeline once the procedure is complete this week. https://t.co/RJrAkEKVsz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2024

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基5日搶先爆料，上季年度MVP七六人中鋒恩比德確定本周接受左膝半月板修復手術，復原時間表將等手術過後決定，但預計他將缺席很長一段時間，儘管沃神隨後補充七六人並未放棄恩比德本季回歸希望，但根據醫療專家評估，他至少要缺席4到6個月。

由於最新勞資協議規定，球員必須至少出席65場例行賽，才有機會成為年度獎項候選球員，目前恩比德已經缺席13場，距離門檻只剩下4場距離，依照目前他打算本周動刀的結果，等同他不太可能有機會達到出賽65場了，也就代表他無望衛冕年度MVP。

原本恩比德本季場均35.3分、11.3籃板與5.7助攻的豪華個人數據，讓他很有機會連兩季拿下年度MVP，但現在幾乎已經可以宣告希望破滅，不只是年度MVP無望，先前他宣布過想幫美國男籃打7月26日開幕的巴黎奧運，以時間點來看幾乎是不太可能趕上了，除非奇蹟出現！