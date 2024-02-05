第66屆音樂盛事葛萊美獎在台灣時間5日上午舉行，當場眾星雲集，許多入圍歌手SZA、泰勒絲（Taylor Swift）、麥莉（Miley Cyrus）、妮琪米娜（Nicki Minaj）無不引頸期盼，希望能夠得到獎項。豈料，官方錯誤宣布歌手妮琪米娜（Nicki Minaj）與Ice Spice合作的《Barbie World》得獎。

葛萊美在正式頒獎典禮開始前，先行頒發幾個獎項，包括「Best Rap Song / 最佳饒舌歌曲」獎，得獎人是麥克瑞德（Killer Mike）的《Scientists & Engineers》，而官方一度在社群上宣布得獎者為妮琪米娜與Ice Spice合作的《Barbie World》，疑似官方誤植得獎名單。

葛萊美官方疑似誤植得獎人。（圖／推特）

麥克瑞德（Killer Mike）拿下葛萊美3項大獎。（圖/路透）

由於該獎項並未在正式典禮轉播中出現，因為官方社群成為網友獲知得獎名單的重要管道之一，因此這項出包也引起網友熱議，稱其為「2024年第一個史詩級錯誤」。此外，泰勒絲同樣與Ice Spice合作的歌曲《Krama》並未獲得「最佳合作歌曲」，也令粉絲大呼可惜。

Nicki Minaj and Ice Spice has lost their Grammy award for Barbie world at the 66th annual Grammy's pic.twitter.com/wQJYW6ayoQ — TINA SNOW ❄️❄️ (@TinaStallion1) February 4, 2024

事實上，妮琪米娜初期走紅樂壇時，曾被邀請去葛萊美典禮表演，但疑似因歌詞尺度過大，主辦方表演前在最後一刻喊卡，讓她前面付出的辛勞全數白費，更就此被葛萊美高層封殺，她已經連續8年沒有入圍任何一獎，這次葛萊美依舊沒有青睞妮琪米娜的作品，讓許多網友紛紛為她抱不平，「提名最多但仍未獲得葛萊美獎的女歌手」、「妮琪·米娜穿這麼美去參加葛萊美頒獎典禮，但沒有贏得任何獎項」。