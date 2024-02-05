影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被偵辦1363天，獲不起訴確定，向心夫婦返回香港後已向台灣司法機關提起3起訴訟，其中向心夫婦向台北地檢署控告王立強、王男友人「A君」涉嫌誣告罪，檢察官日前已經首度傳喚向心夫婦的律師，律師強調向心夫婦不認識王男，王男並非他員工，王男誣陷2人是「共諜」，並請求檢察官查明「A君」身分及涉嫌誣告偽證情節。

王立強「假共諜」案，起因自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料，指他受向心夫婦指示在台從事情報工作、介入總統大選，幫國民黨候選人韓國瑜助選。調查局當天在機場攔截即將出境的向心夫婦，北檢訊後依涉嫌違反《國安法》案將2人列被告，並限制出境。去年8月台高檢駁回北檢再議，向心夫婦共諜案經偵辦1363天後終獲不起訴處分確定，洗刷「共諜」汙名。

北檢另指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸國太公司，將贓款「假投資、真洗錢」購買北市信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅，2人購屋及裝潢費用合計新台幣2.9億，依洗錢罪起訴，一審判決向心夫婦無罪後，二審高院去年9月6日駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。由於檢察官在10月11日上訴期限屆滿前都未提起上訴，2人因此獲判無罪確定，2人去年10月18日返回香港，結束1426天的境管。

向心夫婦返回香港後，委請台灣律師進行3項法律行動，分別是對王立強及友人「A君」提告誣告罪、發律師函給2家媒體，限期要求更正共諜案錯誤報導，另對對台灣高等法院在二審無罪判決後繼續限境提起抗告。

其中，北檢去年已分「他案」，將王立強列為被告，檢察官已於今年2月1日首度開庭，傳喚向心夫婦律師，律師指向心夫婦不認識王男及「A君」，王男亦非他員工，王男編造他們是共諜的不實內容以及誣告的具體情節，並請檢察官查明「A君」身分，以及與王男共謀誣告及偽證情節。

至於向心夫婦另對台灣高等法院在二審無罪判決後繼續限境提起抗告，已遭最高法院駁回，向心夫婦的台灣律師正在研究聲請非常上訴或釋憲的可行性。