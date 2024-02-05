國民黨在總統大選中再度失利，學術界開出第一槍，包括台大教授左正東、淡大教授李大中等多名學者今天提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議，號召有志者共同連署，透過「開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策」四大主張，希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主的目標。

包括台北大學法律系教授王震宇、清華大學通識教育中心副教授方天賜、台灣大學政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中、致理科技大學國貿系副教授張弘遠、台灣大學政治系教授張登及、政治大學法律系副教授廖元豪、中興大學國際政治研究所教授廖舜右、政治大學外交系教授盧業中今天發表共同連署聲明。

聲明中指出，1月13日總統立委選舉結束，國民黨再次失去執政機會，數百萬支持者挫折失望，未來會不會長期在野，更令支持者焦慮不安。雖然，2月1日國民黨贏得國會議長席次，讓支持者感到振奮。但要有效主導未來的立法議程，成為政治進步的領航者，國民黨還需要調整組織和路線。

聲明中表示，我們是一群對國民黨寄予厚望的學術工作者，無論是否為黨員，都曾經在不同時間以不同方式支持國民黨。同時也對於國民黨改革不夠快速、不夠徹底，而使台灣民主欠缺制衡走向失衡，深感憂慮。

為了喚起國民黨內更多改革的聲音，也為了讓台灣更好，決定拋磚引玉提出倡議「開放國民黨：我們的改革主張」。我們認為，國民黨必須向支持者全面開放，讓數百萬票投國民黨的支持者注入源頭活水，讓國民黨再次成為年輕人可以擁抱的政黨。

我們的具體主張分別是開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策。通過這四項主張，我們希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主的目標。

聲明中強調，作為召喚改革力量的第一步，我們於2月5日早上9點將改革主張同時公布於我們的個人臉書。此外，我們也將改革主張放在AVAAZ社群連署平台，號召有志者共同連署，為國民黨的徹底改革、為台灣民主的重建平衡貢獻心力！