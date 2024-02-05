要長命百歲似乎不是不可能的事，台中市1名劉姓百歲人瑞，每天出門散步並使用智慧型手機與友聊天，某日不慎丟了手機，心急如焚請警協尋，頭家派出所2名員警獲報後，很認真幫老翁尋找，最後失而復得，老翁寫下珍貴「敬老扶幼 德行可欽」8個字贈警，並告訴年輕員警，想要長壽，就是與時俱進，要有顆「年輕的心」。

頭家派出所指出，當天警員賴國峰、陳靖瀅巡邏時，接獲劉翁報案指稱，遺失了手機希望警方協助尋找，警方確認其行走路線及手機外觀後，調閱路口監視器影像，發現劉在公園停留多時，便立即前往查看搜尋，其手機果然在公園石椅上。

老翁表示自己鑽研書法數十載略有心得，想回贈警方努力幫他找手機、表達感謝之意，便拿出文房四寶現場揮毫，寫下「敬老扶幼 德行可欽」8字致贈員警，希望好好收藏；賴表示，幫忙找到手機還獲得百歲人瑞寫的墨寶，相當珍貴，決定裱框珍藏。

警員賴國峰將手機物歸原主後，對照身分稱讚94歲劉老還跟得上時代，如此高齡仍學習使用智慧型手機，老翁笑稱，他實際年齡並非94歲，因出生時正逢戰亂，未能及時申報戶口，實際年紀應為百歲，他秉持「活到老、學到老」精神，跟上時代腳步，保持年輕的心就是長壽祕訣。

頭家派出所長劉凱萍表示，賴員運用偵辦刑案專長，沿途調閱數公里的監視器畫面，仔細推敲遺失地點，協助民眾尋回手機，充分展現警方仗義助人的為民服務精神；另加強重要節日安全維護期間，警方提供多項便民措施，民眾有需要可多加利用，務必達成民眾安心使命。