美國願有條件讓土耳其重返F-35隱形戰機專案

土耳其《光明報》（Aydınlık）說，由於尚未交付的F-35戰機已連續存放6年，美國正要求土耳其賠償維護費。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）4日報導，所謂的維護費總金額約3000萬美元（約9億台幣）。美方說，這些戰機每個月都需要進行技術維護保養，並於2022年首度要求安卡拉支付相關費用。

土耳其打算向美國採購40架70批次（Block 70）新型F-16戰機、79組升級套件、48具F110發動機和各式彈藥等。事實上，在安卡拉提議，利用已撥給F-35戰機的資金，來抵消美國230億美元（近7,220億台幣）軍備新訂單的部分支出後，美方就再次提出這問題。

土耳其因堅持採購俄製S-400防空系統，被美國踢出F-35戰機聯合專案後，最初安卡拉透過好些遊說公司，設法重新加入專案，後來還尋求仲裁等其他方法，但都未能如願。

US demands Turkey pay for maintenance of retained F-35s



Washington will not transfer paid for F-35 fighters to Ankara while Turkey uses the Russian S-300 and S-400 air defense systems.



“These aircraft undergo monthly maintenance to ensure they are ready for service. The United… pic.twitter.com/D0Ac6kZrpg — S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 3, 2024

有趣的是，時任土耳其防長的古努爾（Vejdi Gonul）2007年簽署F-35協議時，協議文本第17條明確規定：「雙方發生與本諒解備忘錄有關的任何爭議，應僅透過關係者之間相互討論解決，不得提交任何個人、國家法院、國際法庭，或任何其他實體。」因此，安卡拉透過仲裁，以取回款項的過程不僅充滿挑戰，也曠日持久。結果土耳其選擇了F-16訂單補償策略，打算利用先前為F-35預留的經費，來為新訂單提供資金。然而，美國堅稱，根本不欠土耳其一毛錢。

土耳其空軍原本表示，有意採購總共100架F-35，並先正式下了30架F-35閃電II的訂單。按照計畫，預計2018年交付2架，接著在 2019年增為4 架，而2020年到2022年則各交付8架。此外，計畫還包括讓34名土耳其飛行員到美國受F-35專業訓練。然而，在雙方發生S-400採購案爭議，美國擔心F-35機密外洩，以「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA）對安卡拉實施制裁與禁運後，相關計畫便停擺。

就在宣布禁運時，預定提供土耳其空軍的6架 F-35A已經完工。隨著情勢發展，土耳其2021年9月正式被踢出 F-35專案，儘管情況發生重大轉變，但土耳其已在專案砸下14億美元（近440億台幣）。