財政部今日將公布統一發票11、12月期中獎清冊，1000萬特別獎中獎號碼「63603594」，中獎張數13張；特獎「73155944」中獎張數17張。

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎！一人在台南市永康區的7-ELEVEN好巧門市購買239元的報紙、飲品、生活用品；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN淡江門市購買144元的水果、鮮食、蔬果、飲品。

還有3位獲得2百萬特獎！一人在新竹縣寶山鄉的7-ELEVEN台積P6門市購買76元的CITY CAFE；一人在台北市中山區的7-ELEVEN麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食；一人在新北市林口區的7-ELEVEN東學門市購買35元的CITY CAFE。

全家便利商店中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有4位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出2組，1組落在「全家」彰化埔鹽店，消費者花費125元就成為千萬得主；另1組特別獎則由「全家」經營的國道新營服務區商場櫃商開出，消費者購買餐飲小吃花費265元即幸運中獎。

特獎200萬元則開出1組，獎落「全家」平鎮新德店，幸運得主購買58元日用品就將200萬大獎抱回家。