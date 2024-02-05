2月的天空瀰漫政治煙硝味，台灣吠陀占星權威李靜唯說，2024年2月13日之前「太陽、水星、火星、金星」齊聚摩羯座，而摩羯座跟政府，黨派，組織有關，2月的天空很「政治」，不止全球政局動盪不安，美國總統大選內戰一觸即發，連台灣新國會也在沸騰。

與此同時，台灣國運從總統大選後就陷入一團混亂，羅喉這顆跟貪婪野心慾望有關的凶星將從2024年3月一直走到2027年3月，如果對宮計都是「前因」，而羅喉則是「後果」，未來三年積怨已久的宿敵將會對台灣虎視眈眈，短期較為混亂的時間約莫落在今年3〜8月及年底左右，但2025、2026年才是特別需要小心防範的時間點，因此，未來3年總統賴清德及新任內閣將如何面對台海危機，外交困境以及政黨鬥爭等內憂外患，堪稱有史以來最嚴苛的考驗。

李靜唯表示，國內立法院院長選舉之後，民進黨與民眾黨爆出「電話門」事件，究竟孰是孰非，現在已難分真假，隨著2月6日火星進入摩羯，政治人物內鬥的羅生門將會越演越烈，再加上火星跟木星也產生相位，可能會有更多跟「背叛」有關的陰謀論甚囂塵上。

李靜唯進一步提到，木星所在的星宿是Bharani，象徵女人的子宮，同時也是一個孕育子女的管道，也就是說，當卵子與精子結合的同時，也承擔了創造新生命的過程，意味著台灣正面臨一個政治新生命的誕生，所以必須先經歷一段棄舊立新，浴火鳳凰的陣痛期，不過，巧合的是，木星在這個星宿會待到4月17日，而新任立法院長韓國瑜的吠陀占星也要到這天之後才會稍微喘口氣，明年下半年他的運勢會漸入佳境，至於這段時間要如何進行國會改革，對韓國瑜而言確實是一個十分艱巨的挑戰。

此外，李靜唯指出，「火星太陽」雙火元素在摩羯座，而摩羯則是土元素，2月份還要特別注意地底深層能量大爆發，整體來說，今年一整年全球都要特別注意地震、土石流、火山爆發等天災，以及跟海域有關的地緣政治衝突；尤其是1〜4月及11〜12月期間，值得一提的是，雖然每年水星都會逆行，偏偏今年所有的水逆都在甘達點（業力之結），代表接下來可能發生的天災人禍都跟累世業力有關，也就是所說的「天譴」，意味著地球正在對人類進行絕地大反撲。

李靜唯提醒，面對新局大家不用太過悲觀，畢竟亂世才會有聖人出，危機也可能是轉機，我們當下最需要關注的，反而是學會如何治癒自己。