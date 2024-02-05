浴室潮溼容易長黴菌，新北市淡水一名女子表示，冬天溼氣很重，即便天天開除溼機仍無法防止浴室發霉，她崩潰問該怎麼消除浴室霉斑？網友提供小資清潔法，包括用雙氧水、過碳酸鈉刷洗磁磚縫；矽利康的黴菌可用稀釋過後的漂白水，用廚房紙巾敷溼，就能有效去除。

原PO近日於《Dcard》指出，去年冬天經常下雨，除溼機放在浴室門口每天開2至3小時，磁磚縫隙仍無法不斷長黴菌，直呼冬天的淡水潮溼到很可怕，尋求有效清除浴室頑強霉斑的方式。

貼文曝光，網友也紛紛提供最省錢且有效的除垢法，建議用雙氧水或過碳酸鈉刷洗，再拿牙膏塗在磁磚縫，能有效根除，也能維持一段時間不長霉，但最好是每次洗完澡用刮水器具刮水，才能減緩黴菌生長速度，也能避免水垢。

網友說，若是浴室矽利康發霉，可將漂白水以1：100 的比例稀釋，用漂白水將廚房紙巾浸溼，敷在發霉位置，靜置1至3 小時，可依發霉狀況拉長時間，再用牙刷刷洗即可清除。