家屬實地走訪部隊，暸解家中子弟服役環境。（軍聞社提供）

義務役恢復1年期，首批陸軍2226梯670名役男，1月25日入伍接受8周新訓後，本月3日在北中南三處營區舉辦「家屬懇親會」，其中台中成功嶺302旅的新兵們在懇親時，紛紛拿著「班長不兇，因為在旁邊」的手牌與家人拍照留念，創意的字卡配上新兵稚嫩的臉龐，畫面相當逗趣。

據了解，為了減輕家長對孩子入伍服役的疑慮，部隊也使出文宣絕招，用詼諧的方式，讓家長了解部隊訓練雖然嚴謹，但也有輕鬆的一面，因此製作不同手板，透過風趣的方式呈現給眷屬，化解緊張感，強調懇親日「今日我最大」。

據《軍聞社》報導，為使家屬瞭解1年期義務役男在營服役情形，負責首梯的陸軍步兵第302旅3日舉辦「常備兵役2226梯家屬懇親會」，並由步2營營長主持座談會，會中特別針對訓練規劃、官兵福利待遇、住用環境及生涯規劃等事項說明，讓眷屬瞭解當前國軍部隊訓練要點及生活照顧作法，建立雙向溝通管道。

營長表示，透過今日懇親會，使役男家屬實地走訪部隊，暸解家中子弟服役環境，並與營、連級幹部進行意見交流，增加家屬對軍中生活的認識。

步2營火力連二兵李杰翰表示，經過一週的訓練後，對於軍中環境已逐漸熟悉並慢慢步上軌道，未來會持續精進自我，做好身為一名中華民國國民應盡的義務。

李二兵的家屬陳小姐表示，對於兵役制度今年起調整為一年，抱持著正面且樂觀的態度看待，也很放心將孩子交予國家訓練，使孩子能夠更成長，並在未來為守護國家盡一份心力。

首批1年義務役役男25日入伍，預劃徵集670人，分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）接受為期8週入伍訓練。而首批新兵入伍後會碰上農曆新年年假，對此國防部表示，會按照表定放假，因此年假也會正常施行。