電競及AI PC推升電源朝高瓦特數發展，帶動電源供應器ATX 3.0規格升級潮，曜越因提前佈局ATX 3.0，成為升級趨勢下受益者，公司也針對ATX 3.0，推出Smart Bronze系列新成員Smart BX3銅牌認證電源供應器系列。

曜越表示，Smart BX3銅牌系列完美符合ATX 3.1規範，支援至多200%瞬間功耗輸出、低負載時效率達60%，該系列電源擁有80 PLUSR銅牌認證，可達85%的轉換效率，且支援Intel處理器的C6/C7節能狀態，兼容各代Intel處理器，為電腦高效節能；精心設計的12公分液壓軸承風扇能產生優異的風流，搭配智慧零轉速模式(Smart Zero Fan)，風扇在負載達定值以上才會開始轉動，大幅降低風扇運作時所產生的噪音。

Smart BX3銅牌系列擁有三個瓦數550W、650W、750W可供選擇，且Smart BX3採用扁平式非模組化線材，安裝過程更加簡便，為了提升供電穩定度及使用壽命，搭配高電流單組+12V輸出，加上DC-DC電路設計，優化電壓調節、確保穩定供電，以及內建的工業級安全防護(OCP、OVP、UVP、OPP、SCP、OTP) 還可維持系統及電腦零組件穩定運作。

目前電源產品占曜越營收比重約50%，其中800瓦以上ATX 3.0電源產品占整體電源產品營收比重已達一半，約當占整體營收比重20%到25%，隨著電競顯卡規格提升，可望加速ATX 3.0產品滲透率，曜越預估，今年ATX 3.0電源產品占比可望進一步攀升至30%，由於ATX 3.0產品毛利率相當不錯，有助於提升公司毛利率及獲利。