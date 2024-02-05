永豐投信表示，今年半導體復甦已是市場共識，持續看好在AI概念帶動下發展的科技相關類股，不過在全球戰事尚未平息、美國債務危機及年底總統大選等，都使得金融市場仍充滿變數，因此建議將部分資產配置在以金融、傳產為主的永豐優息存股ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)，盡可能在參與市場復甦行情時，亦有相對保守部位的金融、傳產相關類股。
永豐優息存股ETF經理人張怡琳指出，根據證交所統計，定期定額交易戶數前十大個股當中，有7檔都是金融股，顯示金融類股為廣大存股族的心頭好。為滿足存股族、退休族固定領息的需求，00907永豐優息存股即是瞄準了台股熱門存股標的，聚焦在相對穩健的產業，且能夠持續配發股利的企業，讓廣大股民能夠以小金額就投資多檔存股標的。
張怡琳補充，投資人在挑選息收型ETF時，若選擇配息金額相對穩定的ETF，更能提前規畫股息現金流的運用，以00907永豐優息存股ETF為例，過往8次配息當中，有6次均配發0.141元，長期而言配息相對可靠。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。