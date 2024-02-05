本土劇女星苗真出道多年演出過多部8點檔，包括《意難忘》、《世間情》、《甘味人生》、《愛的榮耀》等；至於感情狀態，不少粉絲都以為她一直都是單身，直到她多年前才自爆已祕婚，而且離婚了，目前獨力扶養兒子，日前受訪時還透露，孩子在11個月時被熱水燙傷，傷況嚴重到讓她哭著簽下放棄急救切結書。

根據《自由時報》報導，苗真表示，近期拍戲時，剛好遇到一場戲兒子進加護病房的戲，讓她不禁回憶，自己兒子在11個月大時，不慎被熱水燙傷雙腿，全身有70%的部分燙傷，當時手術風險非常高，需全身麻醉、清創、植皮，不知道兒子是否能承受住「我簽了放棄急救切結書」；如今要拍攝這場戲，讓她坦言畫面太有代入感「我光看劇本就哭了」不過她仍強忍住悲傷心情，敬業地完成拍攝。

事實上，苗真直到近年才向外界表示，自己曾與一名日籍男子有過一段婚姻，並下生下一個混血寶寶，如今早已與日籍丈夫離婚的她，獨自帶著兒子與母親同住，將重心放在工作與家人身上。