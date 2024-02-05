我國非洲唯一友邦史瓦帝尼外交暨國際合作部部長戴柏莉完成訪台行程，4日深夜搭機離台。外交部今天表示，戴柏莉訪台期間多次重申史國對台灣堅定不移的支持，並感謝台灣在史國推動各項合作計畫，實質協助史國經濟與社會發展。我國將與史瓦帝尼持續深化雙方夥伴關係，穩固兩國邦誼。

外交部副發言人蕭光偉指出，戴柏莉此行除分別拜會蔡英文總統及賴清德副總統外，並與外交部長吳釗燮分別代表兩國政府簽署《中華民國（台灣）與史瓦帝尼王國聯合聲明》，彰顯台史邦誼堅實穩固，以及雙方期盼加強合作關係的共同願望。

戴柏莉訪台期間分別拜會數位發展部常次葉寧及文化部設立的國際影音串流平台「TaiwanPlus」，就數位發展、資訊安全、防堵假訊息及媒體交流等議題，以及雙方未來可能合作項目交換意見；訪團也與我國南緯實業股份有限公司、宣德能源股份有限公司及崧林有限公司等已在史國投資，或有意前往史國拓展業務的企業代表，就拓展彼此商機交換意見。

此外，訪團也在外交部安排下，前往多個推廣我國原住民族文化的相關機構，進一步瞭解我國原民文化之美。

蕭光偉表示，戴柏莉此次訪台期間多次重申史國對台灣堅定不移的支持，並感謝台灣在史國推動各項合作計畫，實質協助史國經濟與社會發展。戴柏莉去年11月接任外長後，即應我國政府邀請率團訪台，成為我國今年1月13日順利舉行總統大選後，首位到訪的友邦外長，以實際行動證明台史兩國超過55年的邦誼。

外交部向史國政府及戴柏莉給予我國的真摯友誼表達感謝。並強調，我國將與史瓦帝尼王國持續深化雙方夥伴關係，致力增進兩國人民福祉，穩固兩國邦誼。