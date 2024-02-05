第66屆葛萊美獎頒獎典禮4日（台灣時間是 5 日）在洛杉磯舉行，但在正式典禮前，由饒舌歌手麥克瑞德（Killer Mike）在拿下3項大獎後，但警察突在現場將他戴上銬帶走，畫面曝光引發網友好奇他被指控的事。

根據《好萊塢報導》記者克里斯加德納 (Chris Gardner) 在推特貼出的一段影片，影片中麥克瑞德雙手被銬在背後，被警方護送下離開會場，他還一路上叫罵著，影片在X上流傳。。克里斯加德納更指出，一名官員告訴團隊，「麥克瑞德可能今晚晚些時候就會被釋放，尚不清楚他被指控什麼」。

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8 — Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024

麥克瑞德在得獎時也不順遂，葛萊美上首先公布的獎項「Best Rap Song / 最佳饒舌歌曲」，麥克瑞德是得獎者，但一開始發文卻發成妮琪米娜（Nicki Minaj），被網友評為2024史詩級失誤。但他拿下最佳饒舌歌曲後，又接連奪得最佳饒舌專輯獎以及最佳饒舌表演獎連奪三獎。