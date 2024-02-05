傳說故事《嘉慶君遊台灣》指竹山紫南宮曾護送嘉慶君平安度過濁水溪，因此紫南宮土地公受封戴官帽，並有文武護將隨從。（楊靜茹攝）

南投縣竹山紫南宮以求發財金聞名，每年吸引逾700萬人次信眾來參拜，近年網路影片指「紫南宮後慢有一尊土地公老祖、歷史比紫南宮還久」，兩家土地公廟澄清，彼此沒關係，竹山紫南宮主委莊秋安強調，竹山紫南宮近300年歷史，廟旁有古蹟「永濟義渡碑」佐證。

南投竹山紫南宮有老祖？主委舉古蹟為證駁斥：胡扯！

據《南投文獻叢輯》記載，竹山紫南宮現址、濁水溪南畔設置擺渡口，方便居民出入，通往南投、鹿港再到對岸，乾隆10年、西元1745年居民集資興建竹山紫南宮，民眾搭船時祈求土地公庇佑，光緒年間欽差大臣吳光亮在渡船頭立「永濟義渡碑」。卻有youtuber在竹山紫南宮附近金天宮拍影片，誆稱是竹山紫南宮老祖，歷史更悠久。

居民搭船橫渡濁水溪時，祈求竹山紫南宮土地公庇佑，光緒年間在渡船頭立「永濟義渡碑」，已是古蹟。（南投縣文化局提供／楊靜茹南投傳真）

莊秋安駁斥：「根本胡扯！」莊秋安強調，他小時候，竹山紫南宮廟就跟現在一樣大，那時候是木造的土地公廟，已經將近300年歷史，當時金天宮現址沒有廟，據了解是田頭土地公，1991年後移至現址興建金天宮，應該是生意人為了做生意編纂的話術。

金天宮管理委員會重申，金天宮、紫南宮完全沒關係，各有擁護的信眾。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

金天宮管理委員會總幹事賴仲村也解釋，紫南宮的福德正神，是地方上的福德，金天宮是庄裡的，網紅要怎麼講無法管，不過金天宮、紫南宮完全沒關係。