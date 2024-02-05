衛采指出，到時候預計將推出更為便捷的血液檢測方式，或將有助於自己在中國大陸1700萬位有早期症狀患者中的滲透率。全世界老年化速度最快的國家之一中國大陸，是衛采治療阿茲海默症最重要的國家之一，因此，Leqembi藥物在大陸市場的潛力無窮。

美國藥廠禮來（Eli Lilly）也正在研發一種叫做Donanemab，另種也是治療阿茲海默症的藥物。禮來表示，已遞件申請希望Donanemab能獲中國大陸批准。同時，除中國大陸外，在台灣、韓國以及歐盟等，有1,500位志願者正在進行禮來的人體實驗。

可以把β澱粉樣蛋白（Beta-amyloid）的這種有毒蛋白質，從病患大腦中移除的Leqembi，是第1個被證實可以治療阿茲海默症的藥物，中國大陸已在今年元月核准使用。

衛采與美國的合作藥廠百健（Biogen），已在美國與日本推行Leqembi治療法，目前這種藥物正接受歐洲的檢驗。臨床試驗證明，每個月注射兩次Leqembi，可以讓得到阿茲海默症的初期病患減少27%惡化程度。

大陸廣東醫科大學（Guangdong Medical University）認為，中國大陸目前對阿茲海默症的治療方式成效有限，衛采的試驗結果給患者很大的希望。衛采預估，將於9月開始在大陸使用Leqembi，一直到2025年3月時，中國大陸的投藥人數可望來到1,500名，但人數可能因初期診斷結果而有不同。

衛采指出，使用Leqembi的人數可能會在2025年激增，因為屆時將導入血液檢測法，快速評估β澱粉樣蛋白是否異常，以取代現行耗時較久的PET造影法，或是腰椎穿刺檢驗法。

花旗表示，如果只要用血液測試的方法，就可判斷是否得到阿茲海默症，相信會有更多人願意去檢驗。預估Leqembi藥物在日本和美國以外的銷售額，會在2030年來到巔峰，達1,260億日圓，換算下來差不多是10.8億美元。

中國大陸首本精神病學專業醫學期刊BMJ General Psychiatry所發表的2022年中國阿茲海默症報告，這個亞洲最大經濟體的早期診斷以及治療比例還是偏低，也就是說當地醫療專家與大眾對這種疾病的認知有限。

不過，中國大陸一直在提升自己的醫學影像技術。在中國大陸販售影像器材的西門子醫療設備（Siemens Healthineers）表示，過去4年以來，大陸的分子影像（molecular imaging）業務大增至少45%。

根據了解，衛采的Leqembi治療法一開始只會用在一般民間，自費價格每年需花20萬人民幣，約28,180美元，要比美國貴2,000美元左右。待評估後，可能會申請納入大陸公保。一旦進入中央政府健保項目，治療費用有機會大幅降價44%至61%之間。

曾經提供專業意見給衛采與百健的南加大（USC）認為，中國大陸對阿茲海默症早期發現的測試與治療還是不夠，連較大的城市都是這樣，在偏遠的農村地區就更不用說了。