依汽車產業特性，產品開始量產之後會持續一段時間穩定增量，和勤近年布局的新能源車零件、商用車變速箱零件都在去年下半年開始量產，再加上積極爭取燃油車回流訂單也於近期陸續談定，這些新訂單都處於量產初期的快速爬升階段，預期除了2月受工作天數影響之外，營收將隨著出貨增量攀升。

和勤表示，今年新能源車與燃油車零件同步成長，其中，燃油車成長的部分來自商用車變速箱零件以及進口零件在地化生產。大陸正加速商用車往自動變速箱轉進，和勤變速箱零件受惠大陸商用車轉型需求成長之外，預期還將增加新零件與新客戶訂單；大陸汽車零件供應鏈本土化的趨勢下，和勤陸續接到各車廠的平台件或暢銷車款零件訂單，更進而出口成為全球供應商，這些新訂單毛利率相對高，將取代掉過去毛利率較低的舊訂單。今年燃油車零件的產品組合大幅優化，對和勤的營收與獲利貢獻都更加明顯。

和勤仍有多項新產品正在開發中，尤其以新能源車零件為重，包括全球銷量第一的大陸電動車大廠座椅零件、大陸自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等新能源車零件，以及紡織器械零件，均可望於下半年陸續進入量產，延續上半年營收攀升的趨勢。