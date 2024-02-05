【全程字幕】瘦肉精疑雲！王必勝將矛頭指向盧秀燕？ 蔣萬安看不下去這樣說 @ChinaTimes

台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，但行政院食安辦4日公布農業部抽驗採樣45件樣本皆未驗出，衛福部次長王必勝說，不知道台中市政府急於公布的理由是什麼？中市府表示，當初為求慎重已反覆檢測，6次檢驗結果一致，均有檢出陽性，因此在第一時間反應示警。台北市長蔣萬安今指出，把關食安只有更審議，盼中央政府聽到哨音要有警覺，不是讓吹哨者噤聲，也不要解決提出問題的人。

蔣萬安今出席台北市中等學校校長會議，他在會前受訪表示，可能有人在使用「西布特羅」瘦肉精是相當清楚的事情，如果屬實，絕非小事，中央政府一定要負起責任徹查清楚，並對外界做清楚說明，否則民眾將再次對中央政府失去信心，食安問題事關重要，要非常審慎且回歸科學專業。

他強調，食安議題是中央與地方共同責任，把關食安沒有最審慎只有更審慎，期盼中央政府千萬不要掉以輕心，聽到哨音要有警覺，而非讓吹哨者噤聲，要解決問題，絕不是解決提出問題的人，食安問題回歸科學專業，才能解除民眾疑慮。

媒體追問，王必勝是否將矛頭指向台中市政府急於公布？蔣萬安回應，各縣市檢測方式都按照中央公告進行，台北市預防性下架的肉品待檢驗合格才會恢復上架。