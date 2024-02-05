據法國廣播電台引述共同社報導，政府消息人士2月4日稱，日本自衛隊和美國軍方在聯合指揮所演習中首次將中國大陸列為假想敵。人們對北京未來可能入侵台灣的擔憂與日俱增。這次計算機模擬演習於2月1日開始，預計將持續到本周四（2月8日），演習設想台灣發生緊急情況。以前在提到敵人時使用的是臨時名稱。

據信，日本防衛省已根據《特定秘密保護法》將這一場景列為特別指定機密。在地緣政治緊張局勢日益加劇的情況下，中國大陸可能在數年內對台灣採取行動的擔憂與日俱增，此舉反映了一種更強烈的緊迫感。

報導指，美國中央情報局局長威廉．伯恩斯（William Burns）去年2月表示，國家主席習近平已指示中國大陸軍隊做好在2027年入侵台灣的準備。美國和日本有多個設想緊急情況的聯合行動計畫，其中有關台灣的草案已於去年年底完成。

本次「利刃」（Keen Edge）聯合演習的結果將反映在今年年底編製的最終計畫中，美日部隊預計將在2025年左右進行「利劍」（Keen Sword）演習的實戰演示，以驗證其有效性。此前，兩國使用的地圖與實際國家的地形略有不同，以避免計畫洩露後引起反彈，但本次演習使用的是未經改動的版本。

日本和美國從1986年開始舉行聯合演習，兩國大約每隔一年舉行一次「利刃」和「利劍」聯合演習。日本自衛隊武官一把手、統合幕僚長吉田圭秀將軍在1月25日的新聞發布會上說，這次演習「沒有設想特定的國家或地區」。

美國印太司令部日前發表新聞稿介紹稱，「美國軍方和日本自衛隊從2024年2月1日開始舉行雙邊指揮所演習『利刃24』，澳大利亞國防軍也將參加演習。該演習將持續到2月8日，是一系列聯合／多邊指揮所演習中的最新演習，旨在提高我們的綜合聯合作戰能力、完善指揮和控製程序，並增強所有參演人員的互操作性。」

美方指，「今年的『利刃』演習還將加強與美國太空司令部和美國網絡司令部的同步，擴大任何大規模演習或行動都必須進行的多領域合作。『利刃』是美日年度系列演習的一部分，由野戰訓練演習（利劍）和指揮所演習交替進行。在『利刃24』演習期間，日本、美國和澳洲總部的工作人員將利用計算機模擬演練危機或突發事件時的應對措施。」