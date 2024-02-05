此次交流資服與DK呼吸空氣鞋合作，提供DK全台60家門市ACPay無線刷卡機，透過與收單銀行整合的smartEDC機器，讓消費者使用多元支付進行交易，也協助整合具有服務標誌客製化金流解決方案，建立線上金流/串接、分帳系統等，並運用開放式加值平台，導入ACpass會員卡系統，有效協助DK維護全台超過40萬位會員，降低維運成本。

由於阿法碼科技在全台已與1,200家自助洗衣店、加水站、娃娃機、自助洗車站、販賣機等投幣式無人自助商店業者合作，全台已安裝超過7,000台機器設備，營運至今已累積4,000萬筆交易次數，阿法碼科技與交流資服合作，除原有已經整合的信用卡、LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通外，更加入icash pay、全盈支付、全支付等，完善整合所有市場的支付工具，更透過合作把原本由阿法碼科技需要自行建置維運的系統運作成本省下，使阿法碼科技能更專注於協助無人自助商店品牌業者於OMO商業模式發展；在第二階段更會預期與交流資服合作導入跨平台點數交換機制（如：亞洲萬里通、便利超商點數），讓無人自助商店經營者能夠更主動積極的經營熟客提高客單價，並進行異業導流找到潛在新客戶；第三階段則是與交流資服協作導入跨平台線上分銷，為消費者帶來了前所未有的便利，也為無人自助商店經營者帶來新的商業經營模式的變革。

交流資服在兩大業務「第三方支付ACPay」、「電商服務iCarry」動能熱轉下，2023年整體營收0.99億元，年增30.15％。交流資服持續看好智慧AI零售、數位化、無現金支付、無人經濟等，鎖定更多線下實體零售通路、市集攤販、攤商等提供ACPay完整具有服務標誌客製化金流解決方案，為傳統零售商促進數位化轉型的橋梁，並加速擴大「第三方支付ACPay」市占率。