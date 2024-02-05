富邦人壽總經理陳世岳表示，「人才永續」是企業經營的重要關鍵，富邦人壽長期致力人才育成，積極培育跨領域人才，鼓勵協作與經驗傳承，年平均有高達三成的實習生轉為正職，持續開辦創新多元的專業課程，加強實務訓練、形塑風險控管與公平待客工作意識，期待學子在實習之中能夠學以致用，打造畢業生就業即戰力，無縫接軌職場。

富邦人壽「校園人才培育銜接計畫」2024年將邁入第9年，預計將招募近百名實習同學，為提升招募效率，首度導入「HRDA雲端智慧面試系統」，讓參與面試的同學可以不受時間、地點的限制，又能節省交通成本，透過「AI面試官」招募初篩，讓公司對應徵者有初步認識後，在真人面試的有限時間內，可以更深入了解應徵者的專業能力與工作觀，大幅縮短了招聘、選人、用人的時間與流程。

「2024校園人才培育銜接計畫」之實習方案有三種類型，包括全年度職場實習、暑期實習及學分實習，下半年專業領域以銀保通路、資訊服務為主。