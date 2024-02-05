「神仙姐姐」劉亦菲近年在大陸拍攝電視劇人氣翻漲，《夢華錄》、《去有風的地方》都叫好叫座，空靈氣質深受觀眾喜愛。最近網路上流傳劉亦菲初中時的照片，青澀又美麗，果然天仙是從小美到大。

最近網路上流傳劉亦菲初中時的照片，只見照片中的她身穿莫蘭迪灰的洋裝，映襯她白皙的臉蛋與小腿，初中時的劉亦菲五官與現在差距不大，同樣的瓜子臉多了一分青澀與稚嫩，笑起來明眸皓齒，氣質空靈清新，完全就是天仙降臨。照片曝光後，許多網友紛紛稱讚表示：「呀，隨便考古！沒有任何尷尬期！」、「期待劉亦菲新劇玫瑰故事黃亦玫，純天然無懼考古」、「不愧是從小到大都沒有尷尬的純天然頂級美女」、「劉亦菲好美啊，青春明媚的大美女，每個時期都好美」、「亦菲真是沒醜過」。

事實上，劉亦菲不但人美個性也十分體貼，前陣子《玫瑰故事》完成拍攝，劉亦菲為了犒勞主創團隊，竟每人送一個LV，還請全劇組喝飲料，其實她在拍攝《夢華錄》同樣在殺青時也送給了劇組每人一個LV，而她送的原因也簡單，因為她是路易威登的代言人，據相關工作人員透露，禮物都是劉亦菲私下親自到櫃上挑選的，不只大方更是用心。