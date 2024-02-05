香港經濟增長動力似有放緩跡象。反映經濟動力指標之一的標普全球香港採購經理人指數（PMI），1月為49.9、月跌1.4，重返緊縮期，反映香港營商環境略為轉差。

據香港01報導，標普全球還指出，企業擔心經濟不穩，及擔心競爭白熱化會影響銷情，商家更看淡前景。

數據顯示，私營企業新接業務量按月減少，無論來自本地、還是海外或大陸的訂單，都因為經濟放緩而導致銷情下跌，跌幅亦按月擴大，大致反映市場需求疲弱的情況。

調查指出，企業在新年開局增產，但擴張幅度不大，積壓的工作量連續4個月下跌。由於新訂單減少，企業連續5個月減少購入投入品。企業在需求降溫時期，對存貨水準顯得謹慎。因產能壓力減輕，職位增長停頓。

調查發現，客戶需求放緩，但供應鏈進一步受壓。企業表示，供應商出現航運延誤，連續兩月延期交付。運輸及原材料價格上升，帶動採購價格向上，整體投入成本攀升，但由於需求疲弱，成本轉嫁客戶能力有限。