針對加快建設大陸全國統一大市場，大陸下一步將推動哪些工作？大陸國家發展改革委副祕書長肖渭明5日表示，除將全面開展新版市場准入負面清單修訂，另一方面，深入開展重點領域凸出問題整治，持續通報典型案例，發揮警示震懾作用。

肖渭明在5日在記者會上指出，從立的方面看，市場的基礎制度更加統一銜接，全面開展新版市場准入負面清單修訂，《關於規範招標投標領域信用評價應用的通知》印發實施，市場設施更加高效聯通。市場監管更加公平統一，印發實施《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定》，構建跨區域線上案件協查、執法協助、聯合執法機制。

此外，從破的方面講，建立不當干預大陸全國統一大市場建設行為問題整改和典型案例約談通報制度，開展妨礙建設全國統一大市場問題線索核實整改工作，組織各地清理妨礙建設統一市場和公平競爭的規定做法，推動開展工程建設和招標投標等領域不當市場干預行為的專項整治，切實為經營主體解決實際困難。

肖渭明表示，總的來看，上述各項舉措得到全面落實，建設全國統一大市場的社會共識明顯增強，凸出問題得到有效整治，工作效果正在逐步顯現，對暢通經濟循環、激發市場活力發揮了積極作用。

肖渭明強調，下一步，大陸國家發展改革委將會與有關部門全面落實中央經濟工作會議精神和國務院常務會議精神，一方面，進一步完善有利於全國統一大市場建設的各項制度規則，積極穩妥推進財稅、統計等重點領域的改革，包括研究完善地方稅稅制、完善事權、支出責任等。

他也稱，另一方面，深入開展重點領域凸出問題整治，持續通報典型案例，發揮警示震懾作用。以全國統一大市場建設新成效為各類經營主體投資興業營造良好的營商環境。