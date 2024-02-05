據法國廣播電台報導，一名美國海軍高級官員日前在受訪時表示，美國航空母艦打擊群有能力在與中國的衝突中執行任務，並回應了北京的「航母殺手」東風-21型導彈將大幅削減航母在西太平洋戰鬥中作用的說法。

下轄「卡爾·文森」號航母的美國第一航母打擊群指揮官、海軍少將薩迪耶羅（Carlos Sardiello）1月31日在航母上對幾位記者說：「我們訓練有素的水兵可以在這些複雜、有爭議的領域開展行動，無論面臨何種威脅，都具有致命性和生存能力，並能執行任務。」

薩迪耶羅表示：「我絕對相信，本航母打擊群能夠有效、安全地執行其被設計執行的任務，即使是對付中國導彈。」他補充說，該航母打擊群「展示了美國的軍事實力。」

「卡爾·文森」號和「西奧多·羅斯福」號雙航母打擊群當天在菲律賓海與日本海上自衛隊日向級直升機驅逐艦「伊勢」號進行了聯合訓練。儘管中東地區的緊張局勢不斷加劇，美國仍在印太地區部署了三艘航母。航母通常與驅逐艦、巡洋艦和潛艇組成打擊群，提供防空、情報收集、反潛作戰和其他能力。

報導引述《日經亞洲》分析稱，專家們認為，儘管航母部署有助於傳遞美軍已準備好在和平時期應對中國和北韓的訊息，但如果衝突爆發，美軍可能會遭到北京的導彈襲擊。解放軍的東風-21型彈道導彈旨在阻止美國航母接近西太平洋前線。

美國保守派智庫、哈德遜研究所亞太安全事務主席克羅寧（Patrick Cronin）說，在戰時，中國的火箭軍部隊可能會試圖擊沉在第二島鏈內活動的航母。該島鏈從日本小笠原群島和美國領土關島一直延伸到巴布亞紐幾內亞。

克羅寧指出：「無論是在和平時期還是在危機時期，航母對於美國安全承諾的投射仍然非常重要，但一旦戰爭爆發，航母被擊沉的風險也很高。」

華盛頓智庫、戰略與預算評估中心高級研究員吉原恆淑說，佐世保和橫須賀等美國軍艦停靠的日本主要港口戰時「有可能遭到猛烈攻擊」。吉原在談到戰鬥的第一階段時說，包括航母在內的美軍高價值資產「將不得不後撤到第二島鏈，甚至可能撤到第二島鏈以東，因為即使關島也不再是避難所了。」但他指出，美國艦艇可能會在稍後重新奪回關島。

蘭德公司高級國際與防務研究員奧赫馬內克（David Ochmanek）說：「雖然航母是美國在西太平洋威懾力量的一部分，但其能力在某種程度上可以被潛艇和陸基飛機等其他力量所取代。隨著美國對其在印太地區的力量和態勢進行現代化升級，我們的部隊將有更多的選擇和越來越靈活的能力可以利用。」

美國空軍正在印太地區增加其操作前哨。2023年，美軍獲得了更多進入菲律賓、澳洲和巴布亞紐幾內亞的機會，這使中國軍方削弱美國空中力量的難度加大。中國正在開發新的福建艦航母，用於力量投射，以對抗美國在西太平洋的主導地位。