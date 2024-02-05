花蓮漁港和石梯坪漁港為花蓮縣重要漁港，縣府持續挹注經費提升漁港整體景觀與設備。花蓮漁港向日廣場及觀光漁市工程歷經近4年工期，現已完工正辦理驗收，將持續鼓勵舊魚市攤商搬遷至新空間營運；石梯坪漁港正進行公共廁所修繕作業，月底完工後，將啟動周邊箱涵橋及賞鯨碼頭等設施改善工程，盼趕在今年底完成。

花蓮縣政府改善花蓮漁港假日魚市空間老舊雜亂及土地承租問題，爭取經費修繕向日廣場破鎖空間，同時在附近興建觀光漁市，工程歷經近4年工期，現已完工正辦理驗收，縣府將持續鼓勵攤商搬遷至新空間營運。（本報資料照片）

花蓮縣府2020年為解決花蓮漁港假日魚市空間老舊雜亂及土地承租問題，向中央爭取3000多萬，在附近完成「花蓮漁港觀光魚市」第一期工程，攤商卻因空間不符需求不願遷入，去年便再爭取2630萬元經費進行第二期工程，增加營業空間外，亦建置光罩廊道，同時修繕向日廣場破損空間，盼打造花蓮漁港新商圈。

農業處長陳淑雯表示，花蓮漁港向日廣場及觀光漁市改善工程於去年陸續動工，現已完工，目前正在驗收，後續將對缺失部分進行改善，並重新鋪設通往漁港的港濱路鋪面。

至於攤商何時搬遷，她說，縣府日前已開辦招商說明會，開放有意願進駐新漁市的攤商登記，2月中截止，因此尚未統計數量，仍會持續鼓勵業者搬到新空間營業。

另外，位在豐濱鄉港口村的石梯坪漁港是全台賞鯨業發源地，也是縣內熱鬧漁市之一，假日總吸引在地鄉親或旅人前往採購、品嚐最新鮮的漁獲，不過周邊設施老舊，使用有安全疑慮，縣府為此挹注1700萬元經費投入改善。

陳淑雯表示，目前石梯坪漁港正進行公共廁所修繕作業，經費約189萬元，去年底動工，預計本月底完工，考量施工期間適逢春節連假，預估來往遊客及漁民使用廁所需求增高，除協調漁會及海巡署安檢所周邊廁所提供民眾使用，一旁也有新增設置流動性臨時廁所，讓民生需求不因工程受影響。

花蓮縣豐濱鄉石梯坪漁港目前正進行公共廁所修繕作業，預計本月底完工。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉石梯坪漁港目前正進行公共廁所修繕作業，預計本月底完工，縣府考量施工期間適逢春節連假，預估使用廁所需求將增高，已協調漁會及海巡署安檢所周邊廁所提供民眾使用，一旁也有新增設置流動性臨時廁所。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳淑雯也提到，石梯坪漁港公共廁所修繕完成後，將陸續進行箱涵橋及賞鯨碼頭設施的工程，盼能趕在今年底完工，給予漁民安全便利的漁業作業環境，提供遊客友善的觀光場域，朝成為海洋及漁業相關產業搖籃的目標邁進。