周一香港恆生綜合指數早盤跌65點或0.4%，為15468點，為連2跌。國企股(H股)跌0.3%。科技指數下滑0.6%。
重要的科技股皆走低，美團跌逾3%，騰訊、阿里巴巴、小米跌逾1%。
近期受到關注的比亞迪跌1.2%，暫報170.8港元。
黃金股跌3.5%，跌勢明顯，招金礦業跌7%，山東黃金挫3.6%，紫金礦業跌。
上周因面臨美國制裁擔憂的藥品股，目前漲跌不一。藥明生物在上周五大跌之後，目前升3%，藥明康德也升5%。不過該兩檔股票今年以來皆跌約4成。
美股上周五表現強勁，三大指數皆創歷史新高，美元挺升，金價受壓，惟金龍中國指數在上周五仍下跌了1.6%。恆指以低開196點開啟序幕。
周一香港恆生綜合指數早盤跌65點或0.4%，為15468點，為連2跌。國企股(H股)跌0.3%。科技指數下滑0.6%。
重要的科技股皆走低，美團跌逾3%，騰訊、阿里巴巴、小米跌逾1%。
近期受到關注的比亞迪跌1.2%，暫報170.8港元。
黃金股跌3.5%，跌勢明顯，招金礦業跌7%，山東黃金挫3.6%，紫金礦業跌。
上周因面臨美國制裁擔憂的藥品股，目前漲跌不一。藥明生物在上周五大跌之後，目前升3%，藥明康德也升5%。不過該兩檔股票今年以來皆跌約4成。
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