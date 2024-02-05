新光投信台股投資團隊表示，農曆年前在Nvidia、AMD與微軟等AI領頭羊帶勁下，電子股族群中，看好半導體、IC設計、IP股、AI伺服器等具中長期趨勢題材、值得年前抱股過年，年後隨公司業績走強有利股價繼續攀高，至於傳產類股，則建議搭配新政府上路，政策利多題材發酵，年前可鎖定生技、風電利基個股為主。

根據統計，兔年台股共上漲25.46%，漲幅最大的上市前十大強勢股中，主要集中在AI、半導體族群及其他零星個股，例如股王世芯-KY(3661)，兔年大漲373.51%排名第四高、AI伺服器雙雄緯創(3231)大漲307.47%、廣達也有261.64%的漲幅。

新光投信台股投資團隊表示，1月台積電法說釋出超乎市場預期利多為2024年AI及半導體定錨，台積電最新營展也透露AI晶片營收從原預估佔2024年營收10~15%，上修到15~20%，顯示AI相關需求正快速成長，其中，台積電強調，與先進製程有關的CoWoS產能將持續擴充，預估2024年產能將翻倍以上，且2025年將持續擴充，更透露未來AI半導體業績動能呈現爆發式的成長路徑。

吳文同指出，2024年台股直接受惠於全球AI技術突破，終端消費應用推陳出新，都能直接反應在台灣電子供應鏈如GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等廠商業績表現上，加上2024年AI商機持續發燒，生成式AI走入個人PC、智慧型手機上，將直接翻轉PC、手機產業革命，成為邊緣AI劃時代新品種，都有助於年後相關利基電子股表現續強。

不過，2024年值得留意的是地緣政治風險升溫，加上美國進入大選年，同時俄烏戰爭及以巴衝突仍未轉圜，紅海危機又升高，且朝鮮半島開始緊張，以及台海局勢隱憂，也可能於選後又再次浮出檯面，全球股市震盪加大後，台股也可能出現震盪向上表現。