鋼品在倉儲區包括出庫、入庫、儲位變動等物流作業皆需仰賴天車執行，中鋼自2015年投入無人化天車研究，2018年自主開發天車AI技術，先在冷軋成品倉庫完成首部無人化天車改造，再於2020年建立「雙天車協同作業及防撞」等AI技術後，同倉庫再改造另部無人化天車，開啟首次雙無人化天車鋼捲吊運作業。中鋼去年進一步提升無人化天車速度控制及板車掃描效率技術後，每部無人化天車一年所需的人力工時及維護成本較原有天車共可減少約新台幣400萬元，加上無人化天車具穩定連續作業特性，故障率更是大幅降低80%，促進倉儲管理效率大躍進。中鋼也將於今年展開廠內其餘35部鋼捲吊運天車的無人化改造工程，進一步強化營運競爭力，邁向「智慧倉儲」發展新里程碑。

中鋼去年完成鋼捲吊運天車十大AI關鍵技術優化及整合五大倉儲系統，經實務運作統計結果顯示，每部改造的無人化天車一年在人力工時及天車維護成本上，與原有天車相比可降低新台幣近400萬元，且天車故障率更是大幅降低80%，促進倉儲作業效率大躍進；另外，中鋼應用自主AI技術改造原有天車，與購置新型無人化天車相比，每部節省新台幣4620萬元費用，展現中鋼創新技術開發同時，也發揮卓越成本管控能力。此外，面對無人化天車國際大廠競爭，中鋼所開發的無人化天車系統順利售予國外三家鋼廠，不但讓公司數位轉型達成降本增利效益，也讓世界看見台灣AI技術開發的堅強實力。

中鋼成功開發無人化天車AI技術及應用於改造的鋼捲吊運天車，除了大量減少天車操作人力工時及維護成本，大幅降低天車故障率，提高倉儲作業效率外，另外透過電腦視覺AI模型訓練及設置電子柵欄功能後，如有人員或異物進入作業區，無人化天車會自動緊急停止運行，更提升了倉儲場域的安全性。

展望未來，中鋼今年除了持續推動鋼捲吊運天車無人化改造外，也將加速建立生產線數種不同類型吊具天車的AI技術開發，例如扁鋼胚夾取型天車、電磁鐵吸取型天車等，並發展多部天車遠端集中控制技術，朝實踐智慧精緻鋼廠目標大步前進。