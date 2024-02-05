新北7層民宅「5樓竄火冒濃煙」，5人意識清醒送醫。(葉庭欣/翻攝)

新北市新莊區五工一路80巷內一棟民宅，今（5日）上午8時29分發生火警，消防局獲報出動64名消防人員、26輛救災救護車前往救援，現場為7樓建築物，5樓不斷冒出濃煙，警消到場破門搶救，確認無人員受困，並疏散6、7樓住戶5人（2男3女），所幸意識都清醒，均預防性送醫，分送部北醫院及輔大醫院。

警消初步調查，現場燃燒雜物，燃燒面積約10平方公尺，詳細起火原因仍待釐清。新北市政府消防局第二大隊提醒，定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全。並安裝住宅式警報器，以確保居家安全。