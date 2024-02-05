龍年春節即將到來，據中國旅遊研究院預計，2024年大陸國內旅遊和國民休閒將轉入繁榮發展的新階段，國內旅遊市場將進一步恢復。陸媒報導，為了迎接即將到來的春節出遊高峰，大陸各地景區加碼發布惠民政策，行業上市公司也積極備戰。

大陸《證券日報》5日報導，為喜迎龍年，多地景區紛紛推出新春優惠政策。據不完全統計，截至目前，已有13地發佈了景區門票減免、半價優惠、限期免費開放等政策，其中包括多個5A級旅遊景區。

以湖北省為例，2024年第1季，恩施大峽谷、咸豐坪壩營、恩施大清江等景區，推出對生肖屬「龍」以及姓名中含「龍」字的遊客免門票的優惠政策；另四川省阿壩、甘孜、涼山和攀枝花「三州一市」3月底前推行國有4A級及以上旅遊景區門票「買一送一」、國有4A級以下旅遊景區門票全免的優惠政策。

對多地推出春節文旅「大禮包」，北京社科院副研究員王鵬認為，這形成了跨地域的聯動效應，不僅有助於提升各地區的知名度，也有利於促進區域旅遊經濟的協同發展；中國信息協會常務理事朱克力則指出，景區還要不斷探索提升服務品質、開發特色商品等多元化的盈利模式，以保障自身的永續發展。

另一方面，上市旅企多措並舉，積極備戰春節旅遊高峰。與此同時，出境遊市場也在逐漸復甦。中青旅旗下中青旅遨遊科技董事長韓傑表示，公司根據春節家庭出遊特點，推出了熱門線路法義瑞、澳洲、紐西蘭等多地連線產品，以及北歐冰島、肯亞、美國等地的深度體驗產品。

眾信旅遊工作人員則表示，2024年春節出境遊市場預計會呈現出「一冷一熱」出遊的兩端化趨勢，一是沉浸式的冰雪體驗，極地游也重新回到遊客視線；二是候鳥式康養度假。

為吸引遊客，上市旅企都在策畫一系列特色產品和服務。「同時，也可以看到行業內各公司正積極利用社交媒體和其他數位平台進行廣泛的市場行銷和宣傳推廣，以提高品牌知名度和客戶滿意度」，農文旅產業振興研究院常務副院長袁帥指，2024年春節特色旅遊產品將大受歡迎，如民俗體驗、主題公園活動等。