針對如何營造良好營商環境，大陸國家發展改革委法規司司長孟瑋5日表示，大陸下一步，重點聚焦經營主體凸出關切，採取有力措施，切實解決企業痛點難點卡點問題，著重破除各類不合理限制、促進跨境投資便利化等5大舉措，推動制定更大力度吸引和利用外資行動方案。

孟瑋5日在記者會上指出，建設市場化法治化國際化一流營商環境需要持續用力、久久為功。下一步，重點聚焦經營主體突出關切，採取有力措施，切實解決企業痛點難點卡點問題，著力做到「五個更好」。

孟瑋表明，首先是著力破除各類不合理限制，更好維護公平競爭。針對仍然存在的各類「旋轉門」、「玻璃門」，大陸將進一步完善市場准入制度體系，推動市場准入效能評估全覆蓋，創新完善招標投標體制機制，清理涉及不平等對待企業的法律、法規、規章、規範性文件，破除地方保護和所有制歧視。

其次是著力完善頂層設計，更好保護合法權益。孟瑋稱，針對法治化保障不夠有力的短板弱項，今年大陸將重點圍繞法治化營商環境，推動制定政策性文件，促進立法、執法、司法、守法各個環節同步發力，解決一批法治化營商環境中的凸出問題。加強宏觀政策取向一致性評估，營造穩定透明可預期的制度環境。

孟瑋強調，還要著力促進跨境投資便利化，更好擴大制度型開放。針對外資企業關注的市場准入、產業合作等議題，大陸將推動制定更大力度吸引和利用外資行動方案，繼續合理縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動國際產業投資合作，持續提升大陸對全球要素資源的吸引力。

孟瑋還稱，四是著力推動政務服務優化，更好推進利企便民。針對涉企審批等行政效能優化問題，大陸將加強行政許可事項清單管理，推動行政審批及相關仲介服務規範化、便利化。深化投資項目數據'共用和應用，進一步拓展投貸聯動試點合作機制的深度和廣度。

最後是著力發揮先進示範作用，更好實現整體提升。孟瑋說，針對區域間營商環境建設不均衡問題，大陸將實施營商環境改進提升行動，形成一批營商環境改革範例。發布中國營商環境發展報告，全方位展示大陸優化營商環境的進展和成效，講好中國營商環境故事