國會正副院長選舉引發綠白「電話門」風波，民眾黨指控綠營操作，今赴台北地院對民進黨發言人吳崢、民進黨提起民事訴訟。民眾黨立委黃珊珊表示，不告刑事，而是民事的原因，主要是吳崢是受雇人，雇主是民進黨，兩者要負起連帶賠償責任，不實報導的媒體也會一併提告。

黃珊珊說，他與卓榮泰會面是1月25日，那時民眾黨團還沒做出決議，在30日前各立委都是持開放態度，柯辦也接獲兩大黨的人來表示善意，希望溝通國會正副院長，民眾黨保持開放態度，希望聽取兩黨參選候選人對國會運作、議事意見。

黃珊珊強調，他與卓榮泰有共同朋友，因此持善意溝通立場去聽對方的意見，卓榮泰有提出3項意見，對她而言，那就是卓的方案，她沒有提方案，據實回報給黨中央，但由於後續太多人想要跟黨團成員和柯文哲溝通，因此才會公開歡迎大家都到黨團正式拜訪，婉拒私下約訪，以免爭議。

黃珊珊表示，1月29日兩黨候選人拜訪黨團，1月30日黨團會議做成決議，1月31日召開記者會公布投票意願與投票方式，沒有與其他政黨交換院長候選人條件的問題，且2月1日自由時報總編鄒景雯就寫了報導，指出綠營多方接觸民眾黨，包含民進黨前主席來溝通，但民眾黨沒有接受民進黨提出的方案，顯見不是民眾黨爆料，而是綠營爆的料。

黃珊珊指出，ETtoday和三立兩家媒體和吳崢卻稱，民眾黨主動接觸民進黨，扭曲放話，明明是民進黨黨內內鬥，自己爆料卻要扯民眾黨。黃珊珊直言，卓榮泰如果認為自己被誤解，應該要去問自由時報為何2月1日當天爆料出來？問問自由時報，可能比她清楚。