農曆春節假期即將到來，各地政府落實老人福利政策，其中宜蘭縣南澳鄉、五結鄉將發放春節敬老禮金，南澳鄉針對設籍滿3個月、65歲以上長者，每人發放2000元禮金。

宜蘭縣南澳鄉春節敬老金發放對象為65歲以上，且2/10前設籍本鄉滿3個月的長者，發放金額每人2000元。至於發放方式，選擇現金為指定地點致贈，若家屬代領，家屬要在名冊上親筆簽名或蓋章，並註明身分證字號及與長者的關係。

宜蘭縣南澳鄉春節敬老金如果想採取匯款方式領取，則需要在期限內提供金融帳戶影本。將從2/10前兩週陸續發放，領取期限2/29前。

至於五結鄉發放的春節慰問金，發放對象為70歲以上，喪偶、離婚、未婚的長者，發放金額每人500元。之前曾提供帳戶辦理112年度重陽禮金者，則不須再次提供帳戶，直接匯款入帳；若沒有提供帳戶者，將請各村村長或村幹事，協助自1/29起至2/15以現金發放。