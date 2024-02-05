豐興本周盤價持續持平，廢鋼收購價在每公噸1.14萬元，鋼筋價格每公噸為2萬元，鋼筋穩居整數價位，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，而日本、美國廢鋼雙雙持續小跌，日本2H廢鋼本周從每公噸383美元跌為381美元；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸377美元下滑為375美元。澳洲鐵礦砂則再度升轉跌，由每公噸136.05美元下跌至127.6美元。