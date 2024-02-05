取自蔡英文X平台

取自賴清德X平台

已故日本前首相安倍晉三的母親安倍洋子去世，蔡英文總統和副總統賴清德今天分別發推文表示哀悼，也感謝安倍洋子為台日所做的貢獻，願家屬節哀，早日走出傷痛。

安倍洋子4日在東京都的病院逝世，享耆壽95歲。安倍洋子出身於政治世家，父親是前首相岸信介。她與當時記者的安倍晉太郎結婚後，育有3個孩子，次子為安倍晉三，三子岸信夫曾任防衛大臣。安倍洋子與台灣友好，前總統李登輝2020年辭世時，曾發弔唁函致意。

蔡英文今早在X平台發文表示，已故日本前首相安倍晉三的母親安倍洋子逝世，安倍洋子生前對台灣友善，也曾經在2016年訪台，和她一起觀賞過NHK音樂會。「我要在此表達誠摯的哀悼之意，也感謝安倍洋子女士為台日所做的貢獻，願家屬節哀，早日走出傷痛」。

賴清德也發文表示，對於安倍晉三前首相母親安倍洋子的離世，深感震驚與悲痛，也想表達最深切的慰問和哀悼，並感謝安倍洋子生前對台日關係的貢獻，祈願上天給家屬力量度過這個艱難時刻。